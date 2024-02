Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) beließ den Zielzinssatz für Bargeld unverändert bei 4,35% und den Zinssatz für Wechselkurssalden bei 4,25%, so die Experten von XTB.Die Inflation schwäche sich weiter ab, bleibe aber mit 4,1% hoch.Der Anstieg der Warenpreise habe sich abgeschwächt, was auf verbesserte globale Lieferketten und eine geringere Inlandsnachfrage nach Waren zurückzuführen sei. ...

