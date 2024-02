Luxus ist in schwierigen Zeiten gefragter denn je. Während die Covid-Pandemie wütete, die Lieferketten zerrissen wurden, die Inflation steigt und geopolitischen Eskalationen die Unsicherheit schüren, waren Marken wie LV, Cartier und Rolex gefragt wie nie. Wie das zusammenpasst, weshalb der aktuelle Rücksetzer bei börsennotierten Luxus-Unternehmen eine Chance bietet und welche Rolle China und Fernost dabei spielt, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel. Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.