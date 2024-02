Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Am Dienstag verlor die Aktie von Plug Power erheblich. Es ging um -6,5 % abwärts. Die Amerikaner haben wahrscheinlich indes nur an Gewinnmitnahmen zu knabbern. Die Notierungen lagen vorher in den vergangenen fünf Handelstagen mit ca. 16,25 % im Plus. Die Aktie ist aus Sicht von Analysten derzeit nicht im klaren Aufwärtstrend, wie die jüngsten Gewinne es vielleicht suggerierten. Plug [...]

