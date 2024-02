Die Strabag wird für das abgelaufene Geschäftsjahr eine EBIT-Marge nahe 5 Prozent ausweisen und damit höher als bisher prognostiziert (mindestens 4 Prozent). Somit wird auch ein höheres Ergebnis erwartet. Zurückzuführen sei dies auf die starken Marktpositionen im Segment Nord + West, so das Unternehmen. Die Leistung steigt mit rund 19 Mrd. Euro (Guidance: rund 18,9 Mrd. Eur) erwartungsgemäß. Der Vorjahreswert liegt bei 17,7 Mrd. Euro. Aufgrund der konjunkturellen Herausforderungen in der Bauwirtschaft ändert das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 laut Strabag nichts an der Planung, in den kommenden Geschäftsjahren eine EBIT-Marge von mindestens 4 Prozent zu erwirtschaften. Über die detaillierten Geschäftszahlen ...

