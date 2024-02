EQS-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

DGAP-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2023 (untestiert) / Prognose 2024 Gesamterträge 37,4 Mio. EUR + 26 %



Patiententage 46.641 + 26 %



Bruttoergebnis (EBITDA) 7,4 Mio. EUR - 15 %



Betriebsergebnis (EBIT) 4,7 Mio. EUR - 22 %



Konzernperiodenergebnis 3.395 TEUR - 30 %



Periodenergebnis des Mutterunternehmens (EAT) 3 Mio. EUR - 30 %



60% der Erträge (EBITDA) wurden im II. Halbjahr erzielt



Klinikstandort Lindlar: Der Eigentümer wird die Immobilie bis Anfang 2025 fertigstellen und sie an LIMES als Betreiber übergeben



Planung 2024: Starkes I. Halbjahr erwartet, zweistelliges Wachstum in allen Klinikstandorten, Gesamterträge 44 Mio. EUR + 18 %; Inbetriebnahme des neuen Klinikstandortes Abtsee in

Q III; Operatives Ergebnis (EBITDA) 9,7 Mio. EUR (+ 31 %) inkl. Anlaufkosten Abtsee. Köln, 06. Februar 2024: Die LIMES Gruppe hat sich im Jahr 2023 weiter dynamisch entwickelt. Der neue Standort in Liechtenstein wurde integriert und der Verlauf ist deutlich besser als geplant. Die Patientenbelegung war in allen Standorten im II. Halbjahr stärker. Nachdem im I. Halbjahr 2023 inflationsbedingt höhere Kosten getragen werden mussten, konnten diese durch zeitversetzte Preisanpassungen im II. Halbjahr weitgehend kompensiert werden. Für das laufende Jahr 2024 erwarten wir ohne neue Akquisitionen einen Umsatz von ca. 44 Mio. EUR und einen operativen Gewinn (EBITDA) von 9,7 Mio. Euro inkl. der Anlaufverluste des neuen Standortes Abtsee bei Salzburg. Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 0221 669 615 10, p.kaes@limes.care , www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: 49 221 669 615 10

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA



