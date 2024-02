Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Palantir ist der große Sieger des Tages. Die Aktie gewann am Dienstag in den ersten Stunden mehr als 18 %. Am Vorabend war sie in den USA bereits um über 16 % höher bewertet worden. Damit hat der Kurs die Marke von 18 Euro überwunden und ist auf dem Weg dazu, in Richtung von 20 Euro nach oben zu ziehen. Der nächste Rekord [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...