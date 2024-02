Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Rheinmetall konnte am Dienstag einen Gewinn in Höhe von 1,5 % verbuchen. Die Düsseldorfer nähern sich damit entscheidend den eigenen Rekordhochs an. Die jüngste Entwicklung ist nicht überraschend, das Unternehmen schafft neue Produktionskapazitäten. Neue Aufträge wurden gleichfalls gewonnen. Daher bleibt vor allem der Blick auf den Trend interessant. Rheinmetall: Der Trend ist stark Der [...]

