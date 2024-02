Die S Immo hat sich vom Büroobjekt IP One (Impulszentrum 1) in der Hasengasse im 10. Wiener Gemeindebezirk getrennt. Die EHL Investment Consulting hat das Objekt an einen österreichischen Privatinvestor vermittelt, die Transaktion wurde als Asset Deal abgewickelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie EHL mitteilt.S Immo ( Akt. Indikation: 14,78 /14,88, -0,07%) FACC feiert in diesem Jahr das 35 jährige Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat sich das Unternehmen von einem kleinen Team von Visionären der Fischer Ski & Tennis Forschungsabteilung zu einem globalen Player der Luftfahrtindustrie entwickelt. Alle großen Luftfahrthersteller wie Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, COMAC, Collins, Rolls Royce oder Pratt & ...

