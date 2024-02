Der Euro hat am Dienstag weiter unter Druck gestanden. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 Dollar. Sie bewegte sich damit in der Nähe des am Vortag markierten Tiefstands seit Mitte November. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0746 Dollar festgesetzt.Belastet wird der Euro seit einigen Tagen durch den aufwertenden Dollar. Hintergrund ist die überraschend robuste ...

