Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Das war Zeit, meinen Beobachter über den jüngsten Kursgewinn von BYD. Am Dienstag ist es zum Auftakt des Handels bis in die frühen Nachmittagsstunden um gut 7 % aufwärts gegangen. Die Chinesen sind an den Börsen auch damit dennoch nur weniger als 65 Mrd. Euro wert. "Nur" setzt sich in Bezug auf vorhergehende Werte. Denn BYD hat im laufenden [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...