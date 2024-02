Vaduz (ots) -Die Regierung hat die Eigner- und Beteiligungsstrategien sämtlicher öffentlicher Unternehmen überprüft, aktualisiert und am 30. Januar 2024 genehmigt. In den verabschiedeten Eigner- und Beteiligungsstrategien wurden strukturelle, sprachliche und inhaltliche Anpassungen vorgenommen.Ziel der Überarbeitung der Eigner- und Beteiligungsstrategien war neben der Berücksichtigung von aktuellen unternehmerischen und politischen Entwicklungen in den jeweiligen Bereichen, möglichst einheitliche Vorgaben für die strategische Ausrichtung der öffentlichen Unternehmen festzulegen. Inhaltliche Anpassungen wurden insbesondere bei den Vorgaben zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UNO sowie der klima- und energiepolitischen Ziele des Landes Liechtenstein vorgenommen. Im Sinne der Vorbildfunktion sollen die öffentlichen Unternehmen analog der Landesverwaltung die Klimaneutralität spätestens bis 2040 erreichen.Zudem wurde neu in alle Eigner- und Beteiligungsstrategien eine Bestimmung aufgenommen, welche die Unternehmen verpflichtet, ihre IT-Systeme und Informationen vor digitalen Angriffen durch die Implementierung angemessener Cyber-Sicherheitsstandards und entsprechende Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu schützen.Mit dem am Dienstag, 6. Februar 2024 verabschiedeten Bericht und Antrag werden die 22 Eigner- bzw. Beteiligungsstrategien gemäss Art. 16 Abs. 2 ÖUSG dem Landtag zur Kenntnis gebracht. Gleichzeitig soll die Umbenennung der Liechtensteinischen Gasversorgung in "Liechtenstein Wärme" formalrechtlich durch eine Anpassung des Gesetzes vollzogen werden.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100915875