Die KI-Technologie wird ganze Wirtschaftszweige prägen und verändern, so viel ist jetzt schon klar. Dabei sind die Auswirkungen heute in vollem Umfang noch nicht abschätzbar. Sicher ist aber, dass das Thema Cybersicherheit einen noch größeren Stellenwert bekommen wird. Das haben auch Verbraucher, Unternehmen und Staaten verstanden und die Ausgaben für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen steigen jedes Jahr weiter an und besonders dieses Unternehmen wird maßgeblich von diesem Trend profitieren.

