Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Fast schon entsetzlich, was Plug Power schon wieder über sich und seine Investoren ergehen lassen muss. Am Dienstag verloren die Papiere des US-Wasserstoff-Konzerns gut -4 %. Das ist nach den Verlusten vom Montag mit am Ende -6 % schon ein Einschnitt nach der zuvor so starken Woche. In der zurückliegenden Woche hat die Aktie ein Plus von ca. 40 % verbuchen können. [...]

