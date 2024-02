Litecoin Kurs: Im Klammergriff geldpolitischer Unwägbarkeiten

Für Litecoin-Anleger dürften nun nach den jüngsten Ereignissen rund um die erstmalige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA wieder verstärkt die geldpolitischen Entwicklungen von Interesse sein.

Die Aussicht auf länger anhaltende Zinsen in den Vereinigten Staaten könnte zinslosen Anlagen zusehends an Attraktivität rauben. Weiterhin notiert der Litecoin Kurs unter der psychologisch bedeutenden 70-Dollar-Marke. Geldpolitik rückt wieder in den Fokus der Anleger - Fed-Sitzung und NFPs verunsichern Die Sorge vor einer länger andauernden restriktiven Geldpolitik könnte Krypto-Werten wie Litecoin in den kommenden Tagen und Wochen unter Druck setzen. Nach der Fed-Notenbanksitzung und dem US-Arbeitsmarktbericht aus der vergangenen Woche müssen sich Anleger nun in puncto Zinssenkungen weiterhin gedulden. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Fed-Chef Jerome Powell eine hawkishe Rheotrik an den Tag gelegt und die bis dato bestehenden Zinssenkungsfantasien gedämpft. Ein starker Jobbericht gab der Fed am vergangenen Freitag zudem schlagkräftige Argumente an die Hand, um das Zinsniveau länger hochzuhalten als bislang gedacht.

Solange der Jobmotor in den USA brummt, dürfte sich die Fed weniger gezwungen sehen, an den Zinsschrauben nach unten zu drehen.

Im vergangenen Monat wurden mit über 366.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft fast doppelt so viele Jobs kreiert wie erwartet.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

