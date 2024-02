Marley Spoon macht das Kochen zu Hause einfach, indem es köstliche Rezepte und frische Zutaten direkt zu den Kunden liefert. Marley Spoon bietet vorportionierte Zutaten an, um den Kunden die Mühe des Lebensmitteleinkaufs und der Lebensmittelverschwendung zu ersparen. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Australien und Europa tätig und seit kurzem ist Marley Spoon an die Börse in Frankfurt notiert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 21. Februar um 14 Uhr einen Online-Roundtable mit Fabian Siegel, Gründer und CEO. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-02-21-14-00/MS1-GR zur Verfügung gestellt.





