Plug Power hat die Wiederinbetriebnahme einer Schlüsselanlage zur Wasserstoffproduktion erfolgreich abgeschlossen und unterstreicht damit ihr Engagement für die wachsende Nachfrage nach sauberen Energiequellen. Allerdings drückt ein negativer Analystenkommentar am Dienstag auf die Stimmung.Plug Power hat die Produktion in der optimierten Wasserstoffproduktionsanlage in Charleston, Tennessee, wieder ...

