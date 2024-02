NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Die italienische Großbank habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Marco Nicolai in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er hob zudem positiv hervor, dass das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufprogramms über der Konsensschätzung liege./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0000072618

