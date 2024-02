Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Enttäuschend und fast wahnsinnig, was schon wieder bei Nikola passiert. Am Dienstag ging es um mehr als -2 % abwärts. Die Aktie hat nun am vierten Handelstag in Folge verloren. Die zwischenzeitlichen Hoffnungen auf einen Turnaround haben sich damit bereits wieder erledigt. Vielmehr sieht es so aus, als sollte die Börse dem Wert auch "gute" Nachrichten nicht mehr [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...