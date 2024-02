Broomfield, Colo. (ots/PRNewswire) -Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) gab heute bekannt, dass Iris Knobloch in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen wurde.Knobloch ist Präsidentin der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Sie wurde im Juli 2022 zur ersten weiblichen Präsidentin des renommierten Festivals ernannt. Knobloch ist derzeit außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von Lazard, Inc., einem Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, Vorsitzende des Verwaltungsrats von Deezer SA, einer globalen Musik-Streaming-Plattform, und stellvertretende Vorsitzende sowie leitende unabhängige Direktorin des Verwaltungsrats von Accor Hotels, einem multinationalen Hotelunternehmen.Ursprünglich aus München stammend, lebt Knobloch in Paris, Frankreich. Sie spricht fließend Deutsch, Französisch und Englisch und ist Juristin mit Abschlüssen der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der New York University. Ihre Karriere begann sie als Anwältin in München, New York und Los Angeles. Knobloch hat auch eine 25-jährige Karriere in verschiedenen Führungspositionen bei WarnerMedia hinter sich, darunter 15 Jahre als Präsidentin von Warner Bros. Frankreich und Benelux und zuletzt als Präsidentin von WarnerMedia Frankreich, Benelux und der DACH Region. Nach ihrem Ausscheiden aus WarnerMedia gründete sie im Juli 2021 die erste europäische SPAC (Special Purpose Acquisition Company), I2PO, die sich der Unterhaltungs- und Freizeitbranche widmet."Wir freuen uns sehr, dass Iris unserem Verwaltungsrat beitritt", sagt Kirsten Lynch, CEO von Vail Resorts. "Iris hat eine unglaubliche Karriere in Europa und den Vereinigten Staaten absolviert und bringt umfangreiche globale Erfahrung in unseren Verwaltungsrat ein, was für uns als international expandierendes Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist."Im November 2023 hat Vail Resorts eine Vereinbarung zur Übernahme des Crans-Montana Mountain Resort (https://news.vailresorts.com/2023-11-30-Vail-Resorts-to-Acquire-Crans-Montana-Mountain-Resort-in-Switzerland,-the-Companys-Second-Ski-Resort-in-Europe) in der Schweiz getroffen, was nach dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Schweizer Andermatt-Sedrun Sport AG im Jahr 2022 die zweite strategische Investition des Unternehmens in Europa darstellt."Ich freue mich darauf, dem Verwaltungsrat von Vail Resorts beizutreten und dies insbesondere im Rahmen der internationalen Expansion", so Knobloch. "Als Geschäftsführerin und begeisterte Skifahrerin freue ich mich darauf, meine Expertise einzubringen, um die Unternehmensstrategie zu unterstützen und ein weltweit integriertes Netzwerk von Resorts aufzubauen, das das Gästeerlebnis verbessert und Stabilität für die Skibranche schafft."Knobloch hatte zuvor Positionen im Verwaltungsrat von LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Central European Media Enterprises Ltd und der Axel Springer SE.Knobloch ist das 11. Vorstandsmitglied von Vail Resorts und reiht sich neben Sue Decker, Rob Katz, Kirsten Lynch, Nadia Rawlinson, John Redmond, Michele Romanow, Hilary Schneider, Bruce Sewell, John Sorte und Peter Vaughn ein.Über Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) Vail Resorts ist ein weltweites Netzwerk von erstklassigen Skigebieten, darunter Vail Mountain, Breckenridge, Park City Mountain, Whistler Blackcomb, Stowe und 32 weitere Resorts in Nordamerika. Zusätzlich gehören Andermatt-Sedrun in der Schweiz sowie Perisher, Hotham und Falls Creek in Australien dazu. Alle unsere Skigebiete bieten den revolutionären Epic Pass an. Unser Ziel ist es, unseren Teammitgliedern und Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Mit unserem EpicPromise streben wir bis 2030 an, unseren Betriebsfußabdruck auf Null zu reduzieren, unsere Mitarbeiter und Gemeinden zu unterstützen und die Skisportgemeinschaft zu erweitern. Unter der Marke RockResorts betreiben wir eine Auswahl eleganter Hotels sowie Ferienwohnungen, Eigentumswohnungen und Markenhotels in der Nähe unserer Bergdestinationen. Zudem gehört die Grand Teton Lodge Company in Jackson Hole, Wyoming, zu unserem Unternehmen. Vail Resorts Retail betreibt mehr als 250 Einzelhandels- und Verleihstandorte in ganz Nordamerika. Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen unter www.VailResorts.com oder entdecken Sie unsere Resorts und Passoptionen unter www.EpicPass.com (https://www.epicpass.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2335282/Iris_Knobloch.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/iris-knobloch-in-den-verwaltungsrat-von-vail-resorts-berufen-302054785.htmlPressekontakt:gabrielle.roberts@fleishman.com,020 8618 2800Original-Content von: Vail Resorts, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173450/5708532