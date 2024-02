Hall In Tirol (ots) -Viersemestriges postgraduales Studium bereitet Fach- und Führungskräfte auf zukünftige Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialwesen vorMit dem Master-Studium Health Care Management (CE) bietet die Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL ab Herbst 2024 ein neues, innovatives postgraduales Studium an. In vier Semestern werden Fach- und Führungskräfte auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialwesen vorbereitet.Der Studiengang fordert Studierende auf, Gesundheits- und Sozialsysteme ganzheitlich zu denken und zu gestalten. Dazu integriert das neue Studium wegweisend die nötigen Skills aus den inhaltlichen Linien Systemisches- und Komplexitätsverständnis, Innovations- und Change-Management, Personenorientierung sowie Nachhaltigkeit und Resilienz. Durch diese einzigartige Kombination erwerben die Studierenden die Fähigkeit, Einzel- und Gesamtsysteme des Gesundheits- und Sozialwesens sowie deren zukunftsfähige Steuerbarkeit umfassend zu verstehen, kritisch zu analysieren und ihre eigene Führungsrolle darin wirksam und ethisch reflektiert umzusetzen. Aufbauend auf dem notwendigen Wissen aus Management, Recht, Ökonomie und Gesundheitswissenschaften erlauben verschiedene Schwerpunktmöglichkeiten (bspw. Innovationsmanagement, Green Skills, Nachhaltigkeit) eine wissenschaftlich fundierte und anwendungsorientierte Vertiefung.Abgerundet wird das Studium durch umfangreiche Praxisbeispiele. Der regelmäßige Austausch mit hochrangigen Vertreter*innen der Gesundheits- und Soziallandschaft ermöglicht es den Studierenden, einen Perspektivenwechsel einzunehmen, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu diskutieren und dabei etabliertes Wissen kritisch zu hinterfragen sowie neues zu entwickeln.Das Studium ist modular in Präsenz- und Online-Blöcken organisiert und so mit dem Beruf vereinbar. Als Weiterbildungslehrgang schließt das Studium nach vier Semestern mit dem akademischen Grad Master of Science Continuing Education, MSc (CE) ab. Der Studienabschluss berechtigt zu einem anschließenden Doktorats-Studium. Alle Infos zum Studium: www.umit-tirol.at/hcmFür das Studium zuständig ist das Institut für Management und Ökonomie im Gesundheitswesen der UMIT TIROL. Univ.-Prof. Dr. Harald Stummer, Institutsleiter, und die für das Masterstudium Verantwortliche, Assoc.-Prof. Dr. Elisabeth Nöhammer, betonen: "Bei der Konzeption des Studiums haben wir Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens und auch potentielle Arbeitgeber*innen mit eingebunden. Zusätzlich wurden eine Marktanalyse und vertiefte Expert*innen-Interviews durchgeführt. Das Ergebnis ist ein attraktives, einzigartiges und innovatives, wissenschaftlich fundiertes und zugleich anwendungsorientiertes postgraduales Angebot".Die Rektorin der Universität UMIT TIROL, Prof. Dr. Sandra Ückert, ist überzeugt, dass das Master-Studium Health Care Management (CE) eine attraktive Ergänzung des universitären Ausbildungsangebotes, welches die Gesundheitsuniversität UMIT TIROL für Health Professionals anbietet, darstellt. "Das Team des Institutes für Management und Ökonomie im Gesundheitswesen der UMIT TIROL hat hier in den vergangenen Monaten ein innovatives Studium konzipiert, das Fach- und Führungskräften aus dem Gesundheits- und Sozialwesen ein solides, forschungsgeleitetes Rüstzeug für die Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen mitgibt", sagte Rektorin Ückert.Eckdaten des Master-Studiums Health Care Management- Abschluss Master of Sciences in Health Care Management (CE), MSc (CE)- Studiendauer 4 Semester, 120 ECTS- Organisationsform Das Studium ist ein Continuing Education-Universitätslehrgang gemäß § 10a PrivHG, also ein Lehrgang zur Weiterbildung, welcher mit einem Master-Grad abschließt und zu einem Doktorat-Studium berechtigt. Das Studium ist modular in Präsenz- und Online-Blöcken organisiert und so mit dem Beruf vereinbar.- Bewerbung ab sofort, bis 30. September 2024- Studienstart: Oktober 2024- Studiengebühren 3.350.-- Euro/Semester (plus ÖH-Beitrag)- Informationen www.umit-tirol.at/hcm- Kontakt Für organisatorische Fragen Student and Teaching Center Michelle Braunwald studentservice@umit-tirol.at, Tel: +43 50 8648 3839 Für inhaltliche Fragen Assoc.-Prof. Dr. Elisabeth Nöhammer elisabeth.noehammer@umit-tirol.atAlle Infos zum Studium Jetzt informieren! (https://www.umit-tirol.at/page.cfm?vpath=studien/magistermaster/health-care-management)Pressekontakt:UMIT TIROL - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologieMag. Hannes Schwaighofer+43 (0)664 4618201johannes.schwaighofer@umit-tirol.atOriginal-Content von: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154764/5708551