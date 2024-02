Der nächste Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner dürfte Donald Trump heißen - und der nächste US-Präsident vielleicht auch. Für Europa könnten damit schwierigere Zeiten anbrechen. Anleger sollten sich entsprechend positionieren: "US-Unternehmen dürften zu den Gewinnern gehören, den US-Aktienmarkt halten wir daher für attraktiv", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Schon aus den vergangenen Krisen sind die Vereinigten Staaten besser herausgekommen als Europa, die Lücke weitet sich." Die US-Konjunktur dürfte in den nächsten Wochen eine sanfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...