Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC will die BHB Brauholding AG eine 35-Prozent-Beteiligung an der HBI Immobilien GmbH erwerben. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage umfasse das aktuelle Produktportfolio 10 Weißbiere, 29 untergärige Bierspezialitäten sowie 4 Biermischgetränke. Ergänzt werde die Produktpalette der BHB durch Mineralwasser und alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Neben der hohen Produktqualität und -vielfalt könne das Geschäftsmodell laut GBC als resilient bezeichnet werden. Die Geschäftsentwicklung der BHB habe sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie der Corona-Pandemie oder der Inflationsentwicklung im Zuge von Beschaffungspreissteigerungen als robust erwiesen. Demnach sei der Gesamtgetränkeabsatz im ersten Halbjahr 2023 vom Unternehmen um 10,8 Prozent auf insgesamt 103 thl (G: 94 thl) gesteigert worden. Unter der Annahme eines positiven Geschäftsverlaufs in der zweiten Jahreshälfte 2023 rechne das Analystenteam mit steigenden Absatz- und Umsatzerlösen. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der "Best of m:access 2024"-Studie das Kursziel von 3,51 Euro und erneuen das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.02.2024, 16:20 Uhr)



