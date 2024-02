Die Auszeichnungen würdigen die Leistung von Unternehmen, die ihre IT-Strategie auf ihre Geschäftsziele abstimmen, um ihr Wachstum zu beschleunigen

Forrester (Nasdaq: FORR) startete heute einen Aufruf zur Einreichung von Nominierungen für seine 2024 Global Technology Awards in zwei Kategorien: Technology Strategy Impact und Enterprise Architecture Diese Auszeichnungen würdigen Unternehmen, die ihre Technologiestrategien an ihren Geschäftszielen ausrichten, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen und sich darauf konzentrieren, das Vertrauen ihrer Kunden zu festigen. Eine klare Ausrichtung ist entscheidend für die Geschäftsergebnisse: Laut Forrester wachsen Unternehmen mit einer klaren Ausrichtung 2,4 Mal schneller als ihre Wettbewerber und erzielen eine doppelt so hohe Rentabilität.

Die Nominierungskriterien für die Forrester Technology Awards sind:

Technology Strategy Impact. Die Preisträger des Awards müssen eine leistungsstarke IT-Strategie umsetzen, die Forrester als das Streben nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch Technologie definiert. Zudem müssen die Preisträger darlegen, wie sie durch Ausrichtung, Vertrauen und Anpassungsfähigkeit die Geschäftsergebnisse mit Hilfe ihrer IT-Funktionen verbessern.

Enterprise Architecture. Dieser Award, der in Zusammenarbeit mit The Open Group dem Autor des TOGAF®-Standards, der von The Open Group Architecture Forum entwickelt wurde verliehen wird, würdigt Unternehmen, die unter Beweis stellen, wie ihre ergebnisorientierte Unternehmensarchitektur (Enterprise Architecture, EA) den Wandel, das Wachstum und die Differenzierung fördert. Außerdem müssen die Organisationen darlegen, wie ihre EA-Praxis ihrem Unternehmen hilft, Risiken zu managen, die Kosteneffizienz zu steigern, die Kundenerfahrung zu verbessern und einen höheren Umsatz zu erzielen.

Ab sofort können Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern, die Technologie zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse einsetzen, für beide Preiskategorien nominiert werden. Technologieführer einschließlich Chief Information Officers, Chief Technology Officers, Chief Digital Officers und Unternehmensarchitekten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) sind aufgerufen, sich zu bewerben.

Weitere Informationen über das Bewerbungsverfahren für die Forrester 2024 Technology Awards:

Nordamerika. Unternehmen aus Nordamerika können sich bis zum 20. Mai 2024 hier für die Awards bewerben. Die Preisträger werden im Vorfeld des Forrester Technology Innovation Summit North America, der vom 9. bis 12. September 2024 in Austin, Texas, und digital abgehalten wird, bekannt gegeben und ausgezeichnet.

EMEA. Unternehmen aus der EMEA-Region können sich bis zum 20. Juni 2024 hier für die Awards bewerben. Die Preisträger werden im Vorfeld des Forrester Technology Innovation Summit EMEA, der vom 9. bis 11. Oktober 2024 in London und digital abgehalten wird, bekannt gegeben und ausgezeichnet.

Asien-Pazifik. Unternehmen aus der APAC-Region können sich bis zum 9. Juli 2024 hier für die Awards bewerben. Die Preisträger werden im Vorfeld des Forrester Technology Innovation Summit APAC, der am 29. Oktober 2024 in Sydney und digital abgehalten wird, bekannt gegeben und ausgezeichnet.

"Im Rahmen der Technology Awards von Forrester werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich kontinuierlich um die Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch Technologie bemühen", so Laura Koetzle, Vice President und Group Research Director bei Forrester. "Diese Unternehmen verkörpern die drei Grundprinzipien einer leistungsstarken IT-Strategie: Ausrichtung, Vertrauen und Anpassungsfähigkeit."

"Die Unternehmensarchitektur trägt maßgeblich zur Förderung des Unternehmenswachstums und zu einer spürbaren Verbesserung der Geschäftsergebnisse bei. Indem sie den gegenwärtigen und zukünftigen Zustand des Unternehmens identifiziert und beschreibt, stellt die Unternehmensarchitektur einen der effektivsten Ansätze dar, um die Unternehmensziele zu erreichen. Die Anerkennung und Würdigung von Praktiken und Initiativen im Bereich Unternehmensarchitektur weltweit war noch nie so wichtig wie heute", so Steve Nunn, President und CEO von The Open Group.

