Nasdaq im Höhenrausch - Wie hoch geht es noch?

Der KI-Boom hat einen Sturm auf Technologieaktien ausgelöst. Der Nasdaq klettert von einem neuen Allzeithoch zum anderen. Aber wie hoch geht es noch? Saisoanler Rückenwind bis März Wie hoch es noch für den Nasdaq geht und vor allem ob überhaupt, verrät uns unter anderem der Blick auf den Saisonalitäts-Chart. Zu sehen ist der US-Technologieindex in den Wahljahren. Dargestellt ist der Zeitraum vom 28. Januar bis zum 4. März. In sieben von zehn Jahren konnte der Nasdaq im Mittel um 5,2% zulegen. Ausgehend vom Schlusskurs vom Montag, dem 29. Januar, errechnet sich ein saisonales Kursziel von 18.516 Punkten. AB Anfang März kann es anschließend zu einer Schwächephase kommen.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.