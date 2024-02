© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



PayPal wird am Mittwoch nach der US-Glocke den Gewinnbericht präsentieren. JPMorgan zeigt sich im Vorfeld zwar optimistisch - das Kursziel hat die größte Bank der USA aber dennoch gekürzt.Die Experten von JPMorgan haben ihre positive Einschätzung für das Wertpapier bekräftigt, auch wenn sie ihr Kursziel nach unten korrigiert haben. "Wir sind im Hinblick auf die Quartalszahlen relativ zuversichtlich", so das Analyseteam unter der Leitung von Tien-Tsin Huang. Die Erwartung ist, dass das Hauptinteresse der Investoren auf den vom Management vorgestellten strategischen Plan und die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 gerichtet sein wird. Für JPMorgan stellt die Umstrukturierung in der …