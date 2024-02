Berlin (ots) -Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass wir in Zukunft die persönlichkeitsrechtlichen Interessen von Jürgen Klopp insbesondere in Bezug auf seine Privatsphäre vertreten werden. So wurde aktuell durch die Zeitschrift BUNTE detailliert über die privaten Wohnverhältnisse unseres Mandanten berichtet, was eklatant rechtswidrig ist. Wir sind daher auch beauftragt, gegen die Zeitschrift BUNTE entsprechende presserechtliche Schritte einzuleiten. Der Fall gibt daher Anlass, die deutschen Medien zu bitten, in Zukunft die Privatsphäre von Jürgen Klopp und seiner Familie zu respektieren.Professor Dr. Christian SchertzRechtsanwaltPressekontakt:Prof. Dr. Christian SchertzSchertz Bergmann Rechtsanwälte PartG mbBKurfürstendamm 5310707 BerlinTel.:030-8800150E-Mail: cs@schertz-bergmann.deOriginal-Content von: Schertz Bergmann Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62754/5708597