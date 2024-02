© Foto: Rafael Henrique - picture alliance



Nur einen Tag nach den inzwischen bestätigten Übernahmegerüchten um Morphosys könnte schon bald der nächste Hammer-Deal bevorstehen: Es mehren sich die Stimmen, dass Qiagen in das Visier von Käufern geraten sein könnte.Direkt die nächste Übernahme am deutschen Aktienmarkt? Stiehlt kaum einen Tag nach der Übernahme der deutschen Biotech-Hoffnung Morphosys durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis dem Deal eine weitere Übernahme die Aufmerksamkeit? Am Markt mehren sich die Gerüchte, dass Qiagen übernommen werden könnte! Die an der Börse in Frankfurt notierten Niederländer sind Diagnostikspezialisten und stellen vor allem Testtechnologien sowie Labormaterial für die Forschung her. Dadurch …