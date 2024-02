FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Reihe positiver Nachrichten haben den Dax am Dienstag nach einem zunächst eher trägen Verlauf doch noch in Rekordhöhen geschickt. Unterstützungsankündigungen für den chinesischen Aktienmarkt durch die dortige Regierung halfen ebenso wie Gewinne an der Wall Street nach starken Quartalsberichten. Hinzu kamen erfreuliche Konjunkturdaten aus Deutschland. Der Auftragseingang für die Industrie war überraschend gestiegen, während Analysten einen leichten Rückgang erwartet hatten.

Mit einem Plus von 0,76 Prozent auf 17 033,24 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel. Der MDax rückte um 0,91 Prozent auf 25 820,64 Punkte vor und auch europaweit ging es aufwärts.

Wichtige positive Nachrichten seien "zur Abwechslung mal aus China" gekommen, hieß es seitens der Experten von "Index-Radar". Angesichts einer Reihe von Ankündigungen zur Stützung des heimischen Aktienmarktes hoffe der Markt auf ein Ende der Talfahrt von chinesischen Aktien und Immobilien, schrieben sie.

Marktexperte Andreas Lipkow verwies für den Rekordlauf des Dax auf weitere starke Quartalszahlen großer US-Konzerne wie Eli Lilly . UBS-Aktienstratege Matthew Carter sorgte mit einer aktuellen Studie zu mittelgroßen europäischen Aktien für gute Stimmung. So rät er Anlegern, auf ein "Goldilocks-Szenario" zu setzen, also auf eine sich belebende Konjunktur bei gleichzeitig sinkenden Zinsen, und verweist dafür auf immer noch attraktive Bewertungen vieler Aktien.

Unter den Einzelwerten nahmen Qiagen die Dax-Spitze mit plus 4,9 Prozent ein. Infineon verloren am Indexende 3,0 Prozent. Übernahmegerüchte trieben die Aktie des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters an. Händler verwiesen auf Spekulationen von "Betaville". Die Finanz-Website habe unter dem Schlagwort "Uncooked Alert", unter dem Marktgerüchte weitergegeben werden, berichtet, dass ein Unternehmen ein Gebot für Qiagen erwäge./ck/he

