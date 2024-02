Bei Spotify geht es seit einem Jahr mittlerweile bergauf. Die neusten Quartalszahlen sollten an dieser Rallye auch nichts ändern. Warum diese so gut ausgefallen sind, welche Ziele der Konzern in diesem Jahr noch hat und ob die Aktie ein klarer Kauf ist, erfahren Sie in der heutigen Episode von Kämpers Börse.

