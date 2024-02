Die erste Entwicklervorschau von Android 15 ist zum Greifen nah. Google dürfte in den kommenden Tagen Teil 1 der öffentlichen Update-Roadmap und damit auch neue Funktionen ankündigen. Was bisher bekannt ist. Das große Update auf Android 14 ist erst im Oktober 2023 - also vor etwa vier Monaten - freigegeben worden. Trotzdem steht Android 15 mehr oder weniger vor der Tür. Denn seit einigen Jahren veröffentlicht Google Anfang bis Mitte Februar eine ...

