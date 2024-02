Anzeige / Werbung

Apple Aktie: Mit der Vision Pro Richtung Allzeithoch? Wo steht der Tech-Riese nach den Zahlen?

Das Design spielt eine zentrale Rolle bei Apple-Produkten. Das Unternehmen legt großen Wert auf Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit und hat mit seinen eleganten und intuitiven Designs zahlreiche Designpreise gewonnen. Das zeigt auch die Vision Pro auf, welche nicht wie eine "Taucherbrille" für Mitmenschen eine befremdliche Stimmung erzeugt, sondern die Augen auf einen Monitor nach außen transportiert.

Heute ist Apple nicht nur ein Technologieunternehmen, sondern auch eine globale Marke, die für Innovation, Qualität und Stil steht. Mit Millionen von Kunden auf der ganzen Welt und einem Umsatz, der regelmäßig die Milliardenmarke überschreitet, ist Apple ein fester Bestandteil der modernen Technologiewelt und wird voraussichtlich auch in Zukunft weiterhin die Grenzen der Innovationen verschieben. Auch die iPhone-Verkäufe zogen global an, haben jedoch mit China das "alte Sorgenkind" wieder auf der Agenda. Dies erörtern wir genau in diesem Video und blicken im Schlussteil auf die Charttechnik der Aktien mit dem Freestoxx-Tool.

