Am deutschen Aktienmarkt ist erneut ein historischer Rekord zu vermelden. Der Deutsche Aktienindex DAX kletterte im Verlauf immer weiter nach oben und schloss erstmals in der Geschichte über der 17.000-Punkte-Marke. Die Kursgewinne verteilen sich breit, lediglich Qiagen ragt etwas deutlicher hervor. Hier munkelt man von einer Übernahme... Eine Reihe positiver Nachrichten haben den Leitindex nach einem vorsichtigem Start am Dienstag doch noch in Rekordhöhen geschickt. Unterstützungs-Ankündigungen ...

