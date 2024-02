© Foto: Tatan Syuflana/AP



Ein starkes Pfund und ein fester Dollar haben am Währungsmarkt für Aufsehen gesorgt. Wie es weitergehen könnte und wieso sich ein Blick nach Indonesien für Trader lohnt. Eine Analyse von unserem Gastautor Thomas Steiner.EUR / GBP Das Währungspaar EUR / GBP entwickelte sich in den ersten Handelswochen des Jahres in Richtung der 52-Wochen-Tiefs um 0,8493, stabilisierte sich anschließend aber wieder. Diese Stabilisierungsbewegung des GBP hängt auch mit Aussagen der Bank of England zusammen, die ihren Leitzins zuletzt unverändert gelassen hat und die ähnlich wie auch die Fed zunächst einmal eine ausreichende Datenlage abwarten will, um einen möglichen Zinsschritt nach unten zu vollziehen. Die …