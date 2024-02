Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 Trotz der Unsicherheit, die durch zögerliche Zinssenkungserwartungen und robuste Arbeitsmarktzahlen in den USA geprägt ist, bleibt der Aktienmarkt attraktiv, insbesondere bei Technologiegiganten wie Amazon und Meta. Gabriele Hartmann von Perspektive Asset Management betont im wO-Interview die Bedeutung der Diversifikation. Trotz hoher Zinsen zeige sich, dass Gold nicht nur seinen Wert behält, sondern auch als Indikator für Marktunsicherheiten fungiert. Dies spiegelt sich in der Nachfrage nach Gold aus Ländern mit hohen Inflationsraten wie der Türkei und China wider. Weiterhin diskutiert Hartmann die Bedeutung zurückgebliebener Werte am Markt. Dabei hat sie vor allem einen französischen Weltmarktführer im Blick. Ein weiteres interessantes Investment ist der chinesische Autohersteller BYD, der mit seinen Elektrofahrzeugen sogar Tesla übertrifft. Trotz der Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit der chinesischen Wirtschaftspolitik, sieht Hartmann bei BYD noch Aufwärtspotenzial.