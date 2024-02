TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat eine gründliche Untersuchung der Reaktion der Streitkräfte auf den beispiellosen Überfall der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober auf Israel angekündigt. "Unsere Absicht ist sehr klar", sagte er am Dienstag im Kommando der Luftwaffe in Tel Aviv. "Zu untersuchen, und zu lernen, und den Dingen auf den Grund zu gehen, und keinen Stein auf dem anderen zu lassen." Wann die Untersuchung beginnen und wer sie konkret durchführen werde, sagte er nicht.

Am 7. Oktober hatten Terroristen aus dem Gazastreifen das südliche Grenzgebiet Israels überrannt, 1200 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln verschleppt. Unter den Opfern waren mehrheitlich Zivilisten, aber auch Soldaten und Soldatinnen, deren Außenposten an der Gaza-Grenze von den Angreifern gestürmt worden waren.

Das bisher schlimmste Massaker in der Geschichte Israels hatte die Öffentlichkeit im jüdischen Staat zutiefst erschüttert. Zugleich kam Kritik an der Armee auf, die lange brauchte, um gegen die eingedrungenen Terroristen vorzugehen. Noch nie zuvor war es vorgekommen, dass feindliche Kämpfer mehrere Tage lang Teile des israelischen Staatsgebiets kontrollierten.

Auf das Massaker reagierte Israel mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn nach palästinensischen Angaben auf über 27 000 gestiegen. "Warum haben wir es bisher nicht untersucht?", stellte Halevi die Frage in den Raum. "Wir befinden uns in einem äußerst intensiven Krieg mit mehreren Fronten." Eine Untersuchung werde Zeit benötigen. Und die Umstände müssten dazu angetan sein, sie ordentlich durchzuführen./gm/DP/he