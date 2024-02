SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - DocuSign hat heute ein Restrukturierungsprogramm angekündigt und will zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens entlassen. DocuSign Inc. (Nasdaq: DOCU, ISIN: US2561631068) teilte am 6. Februar 2024 mit, einen Umstrukturierungsplan durchzuführen, der darauf abzielt,...

