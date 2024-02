Wie HARMAN heute mitteilte, ist das Unternehmen der Eclipse Software Defined Vehicle (SDV) Working Group der Eclipse Foundation beigetreten, um die branchenweiten Anstrengungen für den Aufbau eines herstellerunabhängigen Open-Source-Ökosystems als Fundament einer neuen Ära der Automobilindustrie zu unterstützen.

In der Automobilindustrie vollzieht sich ein tief greifender Wandel in Richtung eines echten SDV-gesteuerten Konstruktionsprozesses. Dieser transformative Ansatz bietet eine Vielzahl von Vorteilen, etwa eine kürzere Markteinführungszeit, neue Ertragsquellen und innovative Servicemodelle. Die Eclipse SDV Working Group steht an der Spitze dieser Entwicklung und dient als herstellerneutrales Forum für die Zusammenarbeit von Einzelpersonen und Organisationen. Ihre Mitglieder arbeiten aktiv an der Entwicklung von Open-Source-Software, um die Entwicklung umfassender Systeme im und um das Fahrzeug herum zu unterstützen, darunter auch immersive Erlebnisse im Auto. Das Modell der Open Source Foundation von Eclipse SDV bietet Flexibilität, Agilität und Kosteneinsparungen in einer kollaborativen Umgebung und bringt führende Unternehmen der Automobil-, Software- und Cloud-Branche an einen Tisch.

Durch seine jahrzehntelange Erfahrung im Automobil und Konsumgüterbereich ist HARMAN Automotive optimal positioniert, um die softwaregestützte Transformation voranzutreiben. Die Einführung von Cloud-nativen Technologien in Fahrzeugen ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg in ein neues Zeitalter von Consumer Experiences. Automotive Grade. Mit seiner überragenden Stellung bei intelligenten Cockpitlösungen kann HARMAN eine Schlüsselrolle dabei übernehmen, Branchenführer zur Einführung dieser Technologien zu befähigen und bewährte Verfahren innerhalb der Eclipse SDV Working Group auszutauschen. Zunächst wird sich HARMAN an verschiedenen Projekten der Eclipse SDV Working Group beteiligen. Eines dieser Projekte, Eclipse Ibeji, bietet die Möglichkeit, eine digitale Darstellung des Fahrzeugzustands durch eine erweiterbare und dynamische Architektur zu generieren, um die Fahrzeughardware, Sensoren und Fähigkeiten zu modellieren und auf sie zuzugreifen. Darüber hinaus bereitet HARMAN die Veröffentlichung einzigartiger Beiträge vor, etwa automobiltaugliche Container Runtimes und Cloud-Dienste für vernetzte Erlebnisse.

"Wir freuen uns sehr, Mitglied der SDV Working Group der Eclipse Foundation zu sein, die eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der nächsten Generation von Fahrzeugen spielen wird", berichtet Heiko Hüttel, Vice President of Software Products bei HARMAN. "Dank unserer einzigartigen Kooperation mit Samsung bei der Entwicklung von Kundenerlebnissen in Fahrzeugen ist HARMAN im Bereich der Automobiltechnologie das einzige Unternehmen, das über das notwendige Know-how verfügt, um Innovationen anzuleiten und Kundenerlebnisse auf Automobilniveau bereitzustellen. Zusammen mit der Eclipse Foundation und anderen Teilnehmern freuen wir uns darauf, branchenübergreifend zu kooperieren, um die Transformation von Software Defined Vehicles voranzubringen."

"Die Dynamik der Eclipse Software Defined Vehicle Working Group kann kaum überschätzt werden", so Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation. "Die Vielfalt unserer Mitglieder hat einen großen Anteil an unserer Stärke und unserer Fähigkeit, branchenweite Innovationen hervorzubringen. Technologieanbieter, Cloud-Provider, Systemintegratoren und Automobilkonzerne arbeiten für das gemeinsame Ziel, die Entwicklung von Softwarelösungen für die Automobilindustrie zu transformieren. Die Pionierrolle von HARMAN im Bereich der vernetzten Technologien wird für die Umsetzung unserer gemeinsamen Vision maßgeblich sein."

Die Eclipse Foundation ist an vorderster Front des Open-Source-basierten Entwicklererlebnisses tätig und hat einen prägenden Einfluss auf die Gestaltung der einzigartigen Chance, die durch die SDV Working Group eröffnet wird. HARMAN strebt die Entwicklung von erstklassigen Erlebnissen im Fahrzeug an und hilft seinen Kunden, in Ökosystemen zu prosperieren, in denen Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist.

"Für uns als Gründungsmitglied der SDV-Arbeitsgruppe schließt sich hier ein Kreis. Diese Initiative liegt uns sehr am Herzen", fügt Hüttel an. "Das Software Defined Vehicle ist kein Trend, sondern eine Realität. HARMAN bringt alle notwendigen Fähigkeiten mit, um die Transformation der Automobilsoftware voranzutreiben."

Weitere Informationen über den Beitrag von HARMAN zur Eclipse SDV Working Group finden Sie unter developer.harman.com.

