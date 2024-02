Monero (XMR) fällt 30 %, während diese neue Kryptowährung die Welt revolutioniert

Derzeit scheint es so, als ob sich die Kryptowährung Monero ($XMR) in einem freien Fall befinden würde. In den letzten Stunden hat sie über 30 % an Wert verloren und es scheint noch nicht so, als ob sich der XMR-Token wieder fangen könnte. Dabei konnte sich der auf Anonymität und Sicherheit fokussierte Privacy-Coin in den letzten Wochen und Monaten auf einem stabilen Preisniveau halten. Dabei gibt es nun tatsächlich einen handfesten Grund, warum Monero eine so signifikante Kurskorrektur erleben muss.

Während der XMR-Token derzeit am Abstürzen ist, kann eine andere Kryptowährung derzeit für Aufregung in der Krypto-Branche sorgen. Schließlich möchte sich eTukTuk ($TUK) nicht nur als grüner Token vermarkten, sondern tatsächlich einen Unterschied machen. Gerade Schwellenländer könnten von der Nutzung dieser speziellen Kryptowährung profitieren.

Binance streicht Monero und andere Kryptowährungen aus dem Sortiment

Der Grund dafür, dass der Monero Kurs in den letzten Stunden so stark eingebrochen ist, dürfte auf eine Pressemeldung von Binance zurückzuführen sein. Hier erklärt die größte Kryptobörse der Welt, dass sie bereits am 20. Dezember eine Reihe von Krypto-Token aus dem eigenen Sortiment streichen wird. Dazu gehören neben Monero (XRM) auch Aragon (ANT), Vai (VAI) und Multichain (MULTI).

Als Grund gibt die Kryptobörse an, dass sie sich weiterhin bemühen möchte, die Compliance-Standards einzuhalten und so einerseits die Integrität der eigenen Plattform, aber auch die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten.

Zudem sollen laut Binance auch weitere Gründe eine wichtige Rolle für die Entscheidungsfindung gespielt haben. So wurde zum Beispiel das Handelsvolumen der einzelnen Coins überprüft, aber auch Stabilität, Liquidität und die öffentliche Kommunikation mit der Krypto-Community sollen berücksichtigt worden sein. Außerdem wurde auch das betrügerische oder unethische Verhalten innerhalb der einzelnen Gemeinschaften überprüft.

Die Streichung von Kryptowährungen wie Monero ist jedoch nicht bei allen Krypto-Händlern und -Nutzern auf eine positive Reaktion gestoßen. So gilt die Kryptowährung als besonders stark fokussiert auf Datenschutz, da die Details der einzelnen Transaktionen verschleiert werden. Dies könnte allerdings auch potenziell dazu führen, dass illegale Aktivitäten häufiger über Monero abgewickelt werden. Auch das dürfte ein Grund für die Streichung durch Binance gewesen sein.

gm



Get your priorities straight fam.$XMR being delisted from @binance is a win for whomever understands the core values of @monero.



You can't have anon and private defi transactions on a shady CEX



Long live Monero pic.twitter.com/jP02OPawS4 - Cryptomunist! (@Cryptomunist) February 6, 2024

Einige Monero-Investoren zeigen sich allerdings positiv eingestellt gegenüber dieser Neuigkeit. So erklärt zum Beispiel ein Nutzer, dass das Delisting von Monero die Anonymität und Sicherheit der Kryptowährung erhöhen würde (siehe Tweet oben).

Klar ist jedoch, dass sich nun Krypto-Händler und Monero-Anleger eine neue Strategie für den reibungslosen Kauf und Verkauf des XMR-Tokens überlegen müssen. So haben Binance-Nutzer zwar bis zum 20. Mai Zeit, um den Krypto-Token von der Kryptobörse zu holen, müssen jedoch bereits ab dem 20. Februar für den Kauf und Verkauf auf andere Anbieter ausweichen.

Monero leidet merklich unter Delisting

Auch wenn also nicht alle Krypto-Anleger dem Schritt von Binance abgeneigt gegenüberstehen, so scheinen doch viele Investoren derzeit den XMR-Token abstoßen zu wollen. Wie ein Blick auf den aktuellen Tageschart verrät, ist die Kryptowährung seit heute Morgen bereits über 30 % gefallen. So wurde Monero noch um 8 Uhr unserer Zeit zu 165,58 US-Dollar gehandelt. Nun liegt der Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 116,08 US-Dollar.

Der Monero (XMR) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Fraglich ist, wo genau der freie Fall des XMR-Tokens enden wird. Denn auch wenn das Monero-Projekt langfristig weiter neue Updates herausbringen und als Privacy-Coin eine breite Community ansprechen wird, so ist ein Delisting auf der größten Kryptobörse der Welt durchaus ein Paukenschlag.

Wesentlich bullischer zeigt sich hingegen das noch junge Krypto-Projekt eTukTuk. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten grünen Token, der einen großen Wert auf die Umwelt legt. So möchte es vor allem in Schwellenländern die Mobilität der Einwohner erhöhen und die Umweltbelastungen durch Erdöl-betriebene Fahrzeuge reduzieren.

Das eTukTuk-Konzept: KI-Revolution für das Transportwesen

Vor allem im asiatischen und afrikanischen Raum sind die sogenannten Tuk Tuks - also kleine motorbetriebene Dreiräder - ein wichtiger Pfeiler der lokalen Infrastruktur. Sie gelten als besonders wendig und können sich im häufig unübersichtlichen Straßenverkehr wesentlich schneller und flexibler als ein normales Auto bewegen.

Die meisten dieser Gefährte nutzen allerdings einen klassischen Verbrennungsmotor, der häufig sogar einen höheren Verbrauch als ein normales Auto besitzt. Aus diesem Grund wurde nun mit dem Krypto-Projekt eTukTuk ($TUK) ein neues Konzept ins Leben gerufen, das genau dieses Problem angehen möchte - und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI), Blockchain und Krypto.

Introducing Buy and Stake mechanism, get $TUK tokens and instantly stake them, initiating a dynamic APY.



Early stakers enjoy higher returns as APY adjusts with participation, encouraging early adoption and a fair, enticing incentive structure for all. pic.twitter.com/pMrXEZzB3f - eTukTuk (@eTukTukio) October 10, 2023

Hierfür möchte das Projekt nicht nur elektrische Tuk Tuks auf die weltweiten Märkte bringen, sondern auch die dafür notwendige Infrastruktur ausbauen. Das umschließt zum Beispiel die notwendigen E-Ladesäulen. Schon jetzt ist das Projekt eine Partnerschaft mit der The Capitol Maharaja Group eingegangen, die ihren Hauptsitz in Sri Lanka hat. In Verbindung mit der Regierung Sri Lankas sollen so im ganzen Land bis zu 200 Ladestationen gebaut werden.

An dieser Stelle kommt der native $TUK-Token des Projekts ins Spiel, der unter anderem als Zahlungsmittel für die Ladevorgänge der elektrischen Fahrzeuge genutzt werden soll. Außerdem sollen auch Passagiere, die ein eTukTuk-Taxi benutzt haben, ihre Fahrer mit der Kryptowährung bezahlen können.

eTukTuk-Staking und Preischancen

Derzeit befindet sich das Krypto-Projekt noch in der Vorverkaufsphase, befindet sich jedoch bereits seit über fünf Jahren in Planung und Umsetzung. So konnte der Presale auch bereits über 800.000 US-Dollar an Kapital sammeln und zudem mit einem besonders starken Staking-Modell überzeugen. Dieses ist nämlich bereits im Vorverkauf freigeschaltet und bietet aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 273 %.

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler hinter dem Projekt aktuell an einem modernen Play-To-Earn-Videospiel (P2E), das schon bald auf den Markt kommen soll. Hier können Nutzer dann - ähnlich wie im Spiel Crazy Taxi - verschiedene Kunden in der virtuellen Welt einsammeln und möglichst schnell zu einem anderen Ort transportieren. Hierfür müssen sie mit dem virtuellen eTukTuk-Fahrzeug verschiedenen Hindernissen ausweichen und den schnellsten Weg finden.

Wer weitere Informationen zu eTukTuk sucht, der findet im offiziellen Whitepaper eine ganze Reihe an wichtigen Details. Wer bereits jetzt am Presale teilnehmen möchte, der kann aktuell die ersten $TUK kaufen - und zwar mit Hilfe einer normalen Bankkarte oder mit einer Krypto-Wallet, die mit BNB oder USDT gefüllt ist. Ein $TUK-Token hat derzeit einen Wert von 0,02625 US-Dollar.

