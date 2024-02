Die Aktie des Technologie- und Automobilunternehmens BYD verzeichnet aktuell einen Preis von 21,84 €, was einem Anstieg von 7,08% in der letzten Woche entspricht. Nach einer längeren Phase mit negativer Tendenz zeichnet sich nun an der Börse ein Umschwung ab; die Aktie sendet Lebenszeichen an die Anleger. Der jüngste Kursgewinn, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...