EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vertragsabschlüsse: Kontron schließt 3 Großaufträge im Bahnbereich in der Höhe von über EUR 100 Mio. ab



07.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien, 07.02.2024 - Kontron gibt Vertragsabschlüsse in Irland, Österreich und Slowenien in der Höhe von über EUR 100 Mio. bekannt. Mit diesen Meilensteinverträgen unterstreicht Kontron Transportation seine starke Fähigkeit, unternehmenskritische Kommunikationssysteme gemäß den aktuellen Kundenanforderungen einzusetzen und als zuverlässiger und langfristiger Partner bei der Technologieentwicklung von GSM-R zu Future Railway Mobile Communication Systems (FRMCS) zu agieren. In Irland und Österreich werden die Verträge sicherstellen, dass die bewährte und standardisierte GSM-R Technologie (Global System for Mobile Communication - Railway) auf den Netzen der Iarnród Éireann, Staatsbahn der Republik Irland bzw. der ÖBB in Österreich fortlaufend weiterentwickelt und der laufende Betrieb gemäß etablierten Eisenbahnstandards fortgesetzt wird, bis das Mobilfunksystem auf FRMCS umgestellt und für den Einsatz in den Kundennetzen zugelassen und vollständig eingeführt ist. Die von Kontron Transportation und seinen Technologiepartnern bereitgestellte GSM-R-Lösung erfüllt alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen. Kontrons Methode zur Beibehaltung der bestehenden kritischen Infrastruktur der Kunden war die praktischste Option und schont Kundeninvestitionen. Programme wie der DARTt+ (Dublin Area Rapid Transit) in Irland oder das jetzt bei ÖBB eingesetzte Programm könnten ohne die kontinuierliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Kontron GSM-R-Netzwerks nicht realisiert werden. In Slowenien verbindet die Bahnstrecke Divaca - Koper den Frachthafen von Koper mit dem slowenischen und dem weiteren europäischen Eisenbahnnetz. Kontron in Slowenien wird in Zusammenarbeit mit seinem Schwesterunternehmen Kontron Transportation, einem weltweit führenden Anbieter von speziellen Komplettlösungen für unternehmenskritische Netzwerke, das Global System for Mobile Communications-Railway (GSM-R) für eine effiziente und sichere Kommunikation für das Eisenbahnverkehrsmanagement entwerfen, testen und in Betrieb nehmen. Das System wurde dabei so konzipiert, dass es in das bestehende GSM-R-Netz der slowenischen Eisenbahnen integriert werden kann, und die offenen Gleise und Tunnel sowohl der Hauptstrecke als auch der Zubringerverbindungen entlang der ganzen Strecke abdecken wird. "Wir freuen uns über die sehr gute Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden. Als treibende Kraft bei der Definition zukünftiger Kommunikationsstandards bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit einer reibungslosen Migration und Koexistenz zwischen GSM-R und dem Mobilfunksystem der nächsten Generation. Wir haben dafür ein Programm entwickelt, das die Verfügbarkeit von GSM-R-Wartung und -Support garantiert, solange unsere Kunden dies benötigen", sagt Richard Neussl, COO von Kontron Transportation. Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter

Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Blog

Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG - Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com Copyright © 2022 Kontron. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Informationen wurden sorgfältig gepru¨ft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird jedoch keine Verantwortung fu¨r Ungenauigkeiten u¨bernommen.



07.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com