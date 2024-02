© Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, wie Anleger sich mit Equal-Weight-ETFs gegen die Unwucht der "klassischen" ETFs wappnen und für eine ausgewogenere Anlagestrategie ihres Portfolios sorgen können!Die Eigendynamik der großen marktkapitalisierten Standardindizes bewirkt, dass die Performance des Index oft in den Händen weniger, hochkapitalisierter Unternehmen liegt, was zu einer verzerrten Risikoverteilung führt. Trotz der beeindruckenden Erfolge einiger Tech-Giganten, die in letzter Zeit spektakuläre Renditen erzielten, stellt sich die Frage, ob diese kapitalgewichtete Strategie langfristig tatsächlich im besten Interesse der Anleger ist. Eine Antwort auf diese Problematik könnten …