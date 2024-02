The following instruments on XETRA do have their first trading 07.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.02.2024Aktien1 IT0001382024 Acinque S.p.A.2 GRS536003007 Athens International Airport S.A3 DE000RENK730 RENK Group AG4 CA77935R1082 Rover Critical Minerals Corp.Anleihen1 DE000A255D05 ERWE Immobilien AG2 XS2761146468 Alpha Bank S.A.3 XS2763026395 Becton, Dickinson & Co.4 US37045XER35 General Motors Financial Co. Inc.5 XS2761357594 ING Groep N.V.6 XS0096272355 Spanien, Königreich7 AT0000A39M93 Erste Group Bank AG8 EU000A2SCAN9 European Financial Stability Facility [EFSF]9 CA63309ZNM63 National Bank of Canada10 SE0021308541 Schweden, Königreich11 CH1213603942 Sustainable Capital PLC12 CH1290871016 Banco Santander S.A.13 US251526CV96 Deutsche Bank AG14 US37045XES18 General Motors Financial Co. Inc.15 US37045XEQ51 General Motors Financial Co. Inc.16 FR001400NU45 La Banque Postale17 US61747YFM21 Morgan Stanley18 XS2764459363 Caixabank S.A.19 DE000A3828T8 Niedersachsen, Land20 XS2763640815 Landwirtschaftliche Rentenbank21 US855244BH11 Starbucks Corp.22 US855244BG38 Starbucks Corp.