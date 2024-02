Die Ergebnisse einer neuen repräsentativen Umfrage zeigen, dass die Deutschen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und Preissteigerungen im Jahr 2024 mehr reisen wollen. Dies wird durch die jüngsten Buchungsstatistiken unterstützt, die zeigen, dass die Buchungsaktivität im Dezember und in den ersten beiden Januarwochen auf hohem Niveau blieb. Diese Daten sollten die Anfang Dezember von TUI gegebene Prognose eines Umsatzwachstums von mindestens 10 % und eines bereinigten EBIT-Wachstums von mindestens 25 % im GJ24 untermauern. Ein guter Start in das GJ24 und die mögliche Entscheidung der Hauptversammlung, die Notierung an der LSE aufzugeben, um die Liquidität in Deutschland zu konzentrieren, könnten die Katalysatoren für eine weitere Aufwertung in Richtung unseres fairen Wertes von EUR 16,00 sein. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





