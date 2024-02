Thyssenkrupp-Discount-Calls mit 72%-Chance bei Kursanstieg auf 6 Euro

Bei Thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001) machten zu Anfang der Woche Gerüchte die Runde, der Staat könnte bei der Marine-Sparte des Stahlkonzerns, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), einsteigen. Das Handelsblatt berichtete, dass die KfW derzeit im Auftrag der Bundesregierung eine Beteiligung an der Werft TKMS prüfe. Bis Ende März soll ein Ergebnis vorliegen auch eine vollständige Kontrolle des Bundes ist vorstellbar.

Neu ist das Thema nicht: Thyssenkrupp versucht seit vielen Jahren erfolglos, die Sparte TKMS abzugeben. Allerdings hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine die Auftragslage erheblich verbessert, schließlich fertig TKMS nicht nur die U-Boote der deutschen Flotte, sondern baut möglicherweise auch die neuen Fregatten für die deutsche Marine.

Am Markt kamen die Nachrichten indes nicht gut an; nachdem die Aktie am Montag deutlich abgab und im Tief bei 5,43 Euro handelte, kehrten am Dienstag die Käufer zurück und der Kurs stabilisierte sich über 5,50 Euro. Sollte sich die Erholung fortsetzen und der Kurs der Thyssenkrupp-Aktie wieder auf 6 Euro oder gar darüber hinaus zulegen, sind mit Long-Hebelprodukten interessante Renditen drin.

Discount-Call-Optionsschein mit Strike bei 5 Euro und Cap bei 6 Euro

Der Discount-Call-Optionsschein der UBS auf die Thyssenkrupp-Aktie mit Basispreis 5 Euro und Cap 6 Euro, Bewertungstag 17.6.24, BV 1, ISIN: DE000UK9YP63, wurde beim Thyssenkrupp-Aktienkurs von 5,54 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro gehandelt.

Steigt der Aktienkurs zum Bewertungstag auf 6 Euro oder darüber, dann wird der Wert des Calls auf 1 Euro (+72 Prozent) zulegen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 5,50 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Thyssenkrupp-Aktie mit Basispreis 5,50 Euro, Bewertungstag 21.6.24, BV 1, ISIN: DE000SN4N2H1, wurde beim Thyssenkrupp-Aktienkurs von 5,54 Euro mit 0,63 - 0,66 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs in spätestens zwei Monaten auf 6,25 Euro zulegen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf ca. 0,97 Euro (+46 Prozent) steigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 4,9819 Euro

Der Open End Turbo Call auf die Thyssenkrupp-Aktie von HSBC mit Basispreis und KO-Marke bei 4,9819 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG6PU57, wurde beim Thyssenkrupp-Aktienkurs von 5,54 Euro mit 0,59 - 0,60 Euro taxiert.

Wenn die Thyssenkrupp-Aktie in den beiden nächsten Monaten auf 6 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,97 Euro (+61 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Thyssenkrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf Thyssenkrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de