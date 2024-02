Der DAX konnte am gestrigen Dienstag nach oben ausbrechen und dabei auf ein neues Allzeithoch steigen. Rückblick: Nach dem verhaltenen Wochenstart (-0,1%) drehte der DAX gestern wieder nach oben und brach dabei erstmals in seiner Geschichte auch per Tagesschluss über die 17.000er-Barriere aus. Dabei verzeichnete das Aktienbarometer schon zur Eröffnung ...

