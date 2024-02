(shareribs.com) London 07.02.2024 - Die Rohölsorten Brent und WTI bewegen sich am Mittwoch kaum von der Stelle. Die Anleger halten sich angesichts der zahlreichen Unsicherheiten zurück. API meldet leicht gestiegene Rohölbestände. Wie das private American Petroleum Institute am Dienstagabend mitteilte, sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 674.000 Barrel gestiegen. Dies lag unter den Erwartungen. ...

