Die staatliche Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, 1948 gegründet) hat am Dienstag 50 Millionen Aktien der DHL Group (ehemals Deutsche Post AG) verkauft.Der Preis habe bei 43,45 Euro je Stück gelegen, teilte das Institut am späten Dienstagabend mit. Dem deutschen Staat fließen somit brutto gut zwei Milliarden Euro zu. Der Xetra-Schlusskurs hatte bei 44,41 Euro gelegen.Die Platzierung in ...

