Die aktuell längste Serie: Stratec Biomedical mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.84%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 9 Tage (Performance: 5.35%). Tagesgewinner war am Dienstag Palantir mit 30,80% auf 21,87 (814% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 30,65% - es war der 1. Tagessieg 2024, Rang 10 im BSN Watchlist) vor MorphoSys mit 12,96% auf 64,84 (870% Vol.; 1W 62,18%) und Medigene mit 12,41% auf 1,63 (711% Vol.; 1W 17,69%). Die Tagesverlierer: RWT AG mit -25,00% auf 3,00 (63% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -25,00%), UBS mit -4,44% auf 24,56 (295% Vol.; 1W -5,54%), paragon mit -3,85% auf 2,75 (266% Vol.; 1W -15,90%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Palantir (18426,41 Mio.), McDonalds (3374,92) und ...

