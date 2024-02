(shareribs.com) Detroit 07.02.2024 - Der Autobauer Ford hat hohe Investitionen in den Umbau seiner Fahrzeugpalette geplant. CEO Farley kündigte nun an, dass mit dem Geld seit zwei Jahren an einer modularen Plattform gearbeitet werde. Die etablierten Autohersteller kämpfen noch immer mit der Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge. Unternehmen wie Volkswagen und Stellantis haben Plattformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...