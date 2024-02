Pulsar Helium setzt bei Jetstream#1 auf modernste Bohrtechnologie

Anzeige / Werbung Der Beginn der Heliumbohrung von Pulsar Helium ist auch ein Thema im lokalen TV. Pulsar Helium (TSXV: PLSR; FRA: Y3K) setzt bei seiner derzeit laufenden Bohrung Jetstream#1 auf dem Topaz-Helium-Projekt in Minnesota fortschrittliche Technologien aus der Erdöl- und Erdgasindustrie ein. Durch hohe Sicherheitsstandards will das Unternehmen insbesondere verhindern, dass es zu einem Blowout kommt, wie es bei der historischen Entdeckung im Jahr 2011 der Fall war. Pulsar setzt deshalb einen groß dimensionierten Blowout-Verhinderer (BOP) ein, der bis zu 3000 PSI Druck ausgleichen kann, um unkontrollierte Flüssigkeits- oder Gasausbrüche während des Bohrvorgangs zu verhindern. Wenn der Druck im Bohrloch gefährlich ansteigt, kann der BOP aktiviert werden, um das Bohrloch zu verschließen. PSI ist die Einheit für Druck. Ein PSI entspricht dem Druck, den eine Kraft von einem Pfund auf eine Fläche von einem Quadratzoll ausübt. Helium Element; Quelle: Depositphotos 1. 3000 PSI: Dieser Druck ist ziemlich hoch. Es bedeutet, dass der BOP in der Lage ist, einem Druck von 3000 Pfund pro Quadratzoll standzuhalten. Das ist wichtig, um unkontrollierte Flüssigkeits- oder Gasausbrüche während des Bohrvorgangs zu verhindern.

2. Polycrystalline Diamond Compact (PDC) Bit: Dieser spezielle Bohrer besteht aus Diamantsegmenten, die auf eine Hartmetallmatrix gesintert sind. PDC-Bits sind für ihre Effizienz und Haltbarkeit bekannt. Der 8,5 Fuß große PDC-Bit wird verwendet, um das Bohrloch bis zur Zwischenrohrsetztiefe zu bohren. Diese Tiefe markiert den Beginn des nächsten Bohrabschnitts.

3. Zwischenrohrsetztiefe: Nach dem Bohren mit dem PDC-Bit wird das Zwischenrohr (Casing) in das Bohrloch eingeführt. Das Casing ist ein starker Stahlrohrabschnitt, der das Bohrloch stabilisiert und vor Einstürzen schützt. Die Zwischenrohrsetztiefe ist der Punkt, an dem das Casing verankert wird.

4. Reservoirintervall: Nach dem Einsetzen des Zwischenrohrs wird das Bohrloch weiter in das Reservoirintervall gebohrt. Dieser Abschnitt enthält die erwarteten Gasvorkommen. Der 6,25 Fuß große PDC-Bit wird verwendet, um das Bohrloch bis zur Gesamttiefe zu bohren.

5. Gesamttiefe (Total Depth, TD): Die Gesamttiefe ist der Endpunkt des Bohrlochs. Hier wird das Reservoirintervall erreicht. Drahtlinien-Logs werden erfasst, um Informationen über die geologischen Eigenschaften des Gesteins zu erhalten.

6. Die Bohrungen werden bis zu einer Tiefe von 686 Metern (2.250 Fuß) durchgeführt, mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf 762 Meter (2.500 Fuß).

7. Während der Bohrung ist ein Massenspektrometer vor Ort, um alle 100 Sekunden die Gaszusammensetzung zu messen und Proben zu entnehmen, wenn Heliumgasreaktionen auftreten.

8. Nach Abschluss der Bohrung werden drahtgebundene Bohrlochprotokolle ermittelt. Anschließend wird das Bohrgerät abgezogen, um ein Durchflussprüfungs- und Druckaufbauprogramm durchzuführen und Daten von Druckgasproben zu sammeln. Pulsar schätzt, dass die Bohrung bis spätestens Ende Februar abgeschlossen sein wird und erste Ergebnisse vorliegen.

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pulsar Helium halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Pulsar Helium zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem bestand ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Pulsar Helium und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben war, da Pulsar Helium die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnte. Enthaltene Werte: CA7459321039

